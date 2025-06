Mosaic fait le point sur les prix, la demande et sa production

(AOF) - Mosaic a mis à jour ses prévisions sur les prix, sur la demande et sur sa production. Pour le deuxième trimestre, le spécialiste des nutriments agricoles estime que le prix du phosphate devrait augmenter d’une fourchette de 635 à 655 dollars la tonne, à une autre comprise entre 650 et 670 dollars. En revanche, les volumes de vente de ce composé chimique devraient s’établir entre 1,5 et 1,6 million de tonnes, contre 1,7 à 1,9 million de tonnes auparavant.

En dépit de cette annonce, Mosaic a annoncé que l'une de ses usines qui produit du phosphate en Nouvelle-Galles devrait augmenter sa production de 20 % au deuxième trimestre.

En ce qui concerne la potasse, les prix de vente devraient rester inchangés entre 230 et 250 dollars la tonne, de même que les volumes de vente qui sont toujours attendus entre 2,3 et 2,5 millions de tonnes au deuxième trimestre. Mosaic estime que sa production de potasse pour l'année devrait être comprise entre 9 et 9,4 millions de tonnes.

Pour son activité de fertilisants, Mosaic s'attend à des résultats solides au deuxième trimestre et supérieurs à ceux du premier trimestre. Ils seront soutenus par la hausse des prix, des marges de distribution saisonnièrement plus élevées, des gains d'efficacité opérationnelle continus et à un effet de change favorable.

AOF - EN SAVOIR PLUS