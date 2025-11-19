 Aller au contenu principal
Mortier d'Amundi voit la BCE plus dovish que les marchés ne le prévoient
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque centrale européenne pourrait se montrer beaucoup plus dovish dans son approche de la politique monétaire que le marché ne le prévoit actuellement, a déclaré mercredi Vincent Mortier, directeur des investissements chez Amundi.

Les marchés montrent actuellement que les opérateurs voient peu de chances que la BCE abaisse ses taux au cours de l'année à venir. La présidente Christine Lagarde a déclaré à plusieurs reprises que la banque centrale était "dans une bonne position" en ce qui concerne la politique monétaire.

M. Mortier a déclaré que la société était positive sur la duration européenne et qu'elle détenait une position surpondérée sur ce qu'il a appelé "tout le spectre" des obligations des marchés émergents.

Amundi est le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe et gère 2,3 milliards d'euros (2,66 milliards de dollars).

