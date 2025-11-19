Mortier d'Amundi voit la BCE plus dovish que les marchés ne le prévoient

La Banque centrale européenne pourrait se montrer beaucoup plus dovish dans son approche de la politique monétaire que le marché ne le prévoit actuellement, a déclaré mercredi Vincent Mortier, directeur des investissements chez Amundi.

Les marchés montrent actuellement que les opérateurs voient peu de chances que la BCE abaisse ses taux au cours de l'année à venir. La présidente Christine Lagarde a déclaré à plusieurs reprises que la banque centrale était "dans une bonne position" en ce qui concerne la politique monétaire.

M. Mortier a déclaré que la société était positive sur la duration européenne et qu'elle détenait une position surpondérée sur ce qu'il a appelé "tout le spectre" des obligations des marchés émergents.

Amundi est le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe et gère 2,3 milliards d'euros (2,66 milliards de dollars).