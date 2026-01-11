France/Mercosur-Les socialistes ne voteront pas la censure, dit Faure

L'Assemblée nationale française débat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à Paris

Les députés socialistes ne voteront pas les deux motions de censure déposées contre le gouvernement français en ‍raison de l'échec de ce dernier à empêcher la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, a déclaré dimanche le secrétaire ‌général du parti.

"Ce serait absurde de censurer le gouvernement sur le Mercosur", a déclaré Olivier Faure sur BFM TV.

Les motions de censure déposées ​par le Rassemblement National (extrême droite) et La France insoumise (extrême gauche) ont ⁠peu de chances d'être approuvées mais le sort du Premier ministre Sébastien Lecornu dépend notamment de la bonne volonté du Parti ⁠socialiste et des Républicains (droite).

Face ‍à cette menace, le chef du gouvernement a demandé ⁠au ministère de l'Intérieur de se préparer à d'éventuelles élections législatives anticipées aux mêmes dates que les élections municipales, les 15 et 22 mars.

"Soyons clairs. Je ​ne veux ni de la censure, encore moins de la dissolution", a cependant déclaré Sébastien Lecornu au journal Le Parisien. "Mon combat, c'est la stabilité et ⁠repousser le désordre."

"La motion de censure enverrait un signal dramatique ​au moment où on cherche le compromis et un message ​encore plus dramatique ​aux vues de la situation politique internationale", a-t-il ajouté.

Alors que les discussions sur ​le budget doivent reprendre mardi à ⁠l'Assemblée nationale, le gouvernement a invité toutes les forces politiques, à l'exception du Rassemblement national et de La France insoumise, à participer à une réunion de la dernière chance au ministère de l'Economie pour tenter de trouver un compromis, ‌Sébastien Lecornu restant réticent à utiliser l'article 49.3 pour faire adopter le projet de loi de finances sans vote.

"Il y a une réunion demain à Bercy avec celles et ceux qui sont prêts à discuter... Je souhaite le compromis", a déclaré Olivier Faure sur BFM TV.

(Jean-Stéphane Brosse et Benoît Van Overstraeten, ‌rédigé par Tangi Salaün)