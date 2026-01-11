France/Mercosur-Les socialistes ne voteront pas la censure, dit Faure

L'Assemblée nationale française débat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à Paris
Les députés socialistes ne voteront pas les deux motions de censure déposées contre le gouvernement français en raison de l'échec de ce dernier à empêcher la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, a déclaré dimanche le secrétaire général du parti.
"Ce serait absurde de censurer le gouvernement sur le Mercosur", a déclaré Olivier Faure sur BFM TV.
Les motions de censure déposées par le Rassemblement National (extrême droite) et La France insoumise (extrême gauche) ont peu de chances d'être approuvées mais le sort du Premier ministre Sébastien Lecornu dépend notamment de la bonne volonté du Parti socialiste et des Républicains (droite).
Face à cette menace, le chef du gouvernement a demandé au ministère de l'Intérieur de se préparer à d'éventuelles élections législatives anticipées aux mêmes dates que les élections municipales, les 15 et 22 mars.
"Soyons clairs. Je ne veux ni de la censure, encore moins de la dissolution", a cependant déclaré Sébastien Lecornu au journal Le Parisien. "Mon combat, c'est la stabilité et repousser le désordre."
"La motion de censure enverrait un signal dramatique au moment où on cherche le compromis et un message encore plus dramatique aux vues de la situation politique internationale", a-t-il ajouté.
Alors que les discussions sur le budget doivent reprendre mardi à l'Assemblée nationale, le gouvernement a invité toutes les forces politiques, à l'exception du Rassemblement national et de La France insoumise, à participer à une réunion de la dernière chance au ministère de l'Economie pour tenter de trouver un compromis, Sébastien Lecornu restant réticent à utiliser l'article 49.3 pour faire adopter le projet de loi de finances sans vote.
"Il y a une réunion demain à Bercy avec celles et ceux qui sont prêts à discuter... Je souhaite le compromis", a déclaré Olivier Faure sur BFM TV.
(Jean-Stéphane Brosse et Benoît Van Overstraeten, rédigé par Tangi Salaün)
