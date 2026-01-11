Accord UE-Mercosur: barrage filtrant au port du Havre, opération en vue sur l'A1

"Barrage filtrant" d'agriculteurs français à l'entrée du port du Havre, le 11 janvier 2026, afin de dénoncer l'accord de libre-échange entre l'UE et des pays du Mercosur ( AFP / Lou BENOIST )

Contrôle des camions sortant du port du Havre (Seine-Maritime), opération dimanche soir sur l'autoroute A1: les agriculteurs maintiennent la pression contre l'accord entre l'UE et des pays du Mercosur sud-américain, aussi dénoncé ailleurs en Europe.

Après la démonstration de force jeudi à Paris de la Coordination rurale, des manifestations ont eu lieu dans différents pays européens pour protester contre ce traité entre l'UE, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, qui créerait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, de plus de 700 millions de consommateurs.

Au Havre, environ 150 agriculteurs avec des tracteurs se trouvaient dimanche soir au niveau d'un rond-point contrôlant l'entrée du port, où ils ont allumé un grand feu pour lutter contre le froid, a constaté un correspondant de l'AFP.

Sur place depuis la veille, ces militants agricoles entendent contrôler tous les camions qui entrent ou qui sortent et bloquer les produits alimentaires qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français et européens.

En raison de l'interdiction faite aux poids lourds de circuler le week-end, ils n'ont contrôlé que deux camions dimanche, mais "l'activité portuaire et le trafic routier devraient s'intensifier cette nuit, ou très tôt demain (lundi) matin", a expliqué Justin Lemaître, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime (JA76).

"On nous annonce 5.000 camions par jour à partir de demain" lundi, a-t-il souligné.

Les militants agricoles ne souhaitent pas bloquer l'entrée du port du Havre, l'un des plus grands ports de marchandises français, mais veulent uniquement contrôler les camions, a insisté M. Lemaître.

- Autoroutes bloquées -

Dans le nord de la France, la Coordination rurale préparait une action d'ampleur dimanche soir sur l'autoroute A1, au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais).

D'autres autoroutes sont déjà bloquées, comme l'A64 au sud de Toulouse, où un barrage est en place depuis un mois.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet a exigé dans un communiqué "la levée sans délai des blocages affectant l'autoroute A63", l'un des principaux axes routiers entre la France et l'Espagne, occupé depuis vendredi par des agriculteurs non syndiqués à hauteur de Bayonne.

Il a menacé d'un "déblocage rapide" par la force. La préfecture a également interdit "toute manifestation non déclarée" lundi à Bayonne, alors que des syndicats agricoles (Confédération paysanne, Modef et syndicat basque ELB) appellent à se rassembler près de l'A63.

En Savoie, la préfecture menace aussi de "déloger lundi matin" la cinquantaine d'agriculteurs qui bloquent depuis jeudi soir le dépôt pétrolier d'Albens, sur la commune d'Entrelacs, selon la Confédération paysanne.

Par ailleurs, à partir de lundi, les locaux de la Mutualité sociale agricole (MSA) dans le Tarn-et-Garonne resteront fermés au public pour dénoncer des actes de vandalisme commis dans la nuit de vendredi à samedi.

Cette mobilisation agricole, lancée il y a un mois contre la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a été amplifiée par le feu vert donné vendredi par une majorité de pays de l'UE à l'accord avec le Mercosur, qui doit être signé samedi prochain au Paraguay.

Pour ses détracteurs, ce traité va bousculer l'agriculture européenne avec des produits importés d'Amérique latine moins chers et pas forcément respectueux des normes européennes, faute de contrôles suffisants.

Le Premier ministre Benjamin Lecornu a publié une série de messages sur X pour confirmer le paquet de 300 millions d'euros à destination des agriculteurs, dévoilé vendredi par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, qui reprend pour partie des mesures déjà connues mais n'a pas éteint leur colère.

La ratification du traité avec le Mercosur dépend encore d'un vote, qui s'annonce serré, au Parlement européen, probablement en février ou en mars. Un grand rassemblement d'agriculteurs est prévu devant son siège strasbourgeois le 20 janvier.