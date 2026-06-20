Mort de Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft, dans un accident d'avion

Claude Guillemot, qui avait cofondé en 1986 avec ses frères l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft

UBIP.PA , est décédé vendredi dans un accident d'avion à La Baule (Loire-Atlantique), annonce samedi la société.

"Ubisoft a appris avec une profonde tristesse le décès de Claude Guillemot, cofondateur du Groupe et Président de Guillemot Corporation, dans un accident", dit la société dans un communiqué.

Claude Guillemot, 69 ans, n'a pas survécu au crash de son avion, un Cessna 421, vendredi à La Baule. Une seconde personne est morte dans l'accident, a rapporté le journal Ouest-France.

Claude Guillemot a contribué à transformer Ubisoft, qui était à l'origine une entreprise de vente par correspondance de logiciels, en l'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde, restant largement dans l'ombre alors que son frère Yves en est devenu le visage public en tant que PDG.

(Rédigé par Dominique Vidalon et Leo Marchandon à Paris ; version française Tangi Salaün)