Morningstar soutient la société australienne Cochlear pour son nouveau produit d'implant auditif

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2 juin - ** Morningstar réitère son estimation de la juste valeur de Cochlear Ltd à 110 dollars australiens COH.AX ; l'agence estime que l'action est légèrement sous-évaluée et se montre plus optimiste que le marché quant à la résilience de la demande d'implants cochléaires

** Le cabinet d'analyse financière estime que le fabricant d'implants auditifs tirera profit de son nouveau produit, Nexa

** Elle estime que l'entreprise en tirera profit à partir du second semestre 2026, à mesure que les goulots d'étranglement liés aux autorisations hospitalières se résoudront et que la disponibilité s'améliorera

** Morningstar note que la société tire une grande partie de son chiffre d'affaires des mises à niveau des processeurs de son et des accessoires utilisés dans les implants, ce qui compense le risque d'une pression accrue sur les prix exercée par les concurrents

** Prévoyant une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 7 % à partir de l'exercice 2027, contre une prévision d'environ 4 % au second semestre 2026, grâce à l'adoption de Nexa et à sa pénétration sur les marchés émergents, caractérisés par des taux de natalité plus élevés et une accessibilité financière croissante

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action COH a baissé de 62,9 %, à la dernière clôture