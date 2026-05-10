Morningstar s'attend à ce que l'australien Tabcorp soit sanctionné à l'issue d'une enquête et revoit sa valorisation à la baisse

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10 mai - ** Morningstar s'attend à ce que Tabcorp Holdings TAH.AX se voie infliger une amende après que l'autorité de régulation AUSTRAC a ouvert une enquête sur le respect par la société de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

** Le titre de la société de paris a chuté de près de 35% au cours des deux dernières séances après l'annonce d'une enquête réglementaire menée par l'organisme de surveillance des crimes financiers

** Morningstar note que l'enquête n'en est qu'à ses débuts et que toutes les options restent ouvertes, y compris la possibilité qu'aucune mesure coercitive supplémentaire ne soit prise

** Mais lorsque l'AUSTRAC ouvre une enquête très médiatisée, cela aboutit généralement au moins à un engagement, voire à une amende – Morningstar

** Le président de Tabcorp, Brett Chenoweth, a déclaré la semaine dernière que le conseil d'administration et la direction s'étaient engagés à collaborer avec l'organisme de surveillance afin d'améliorer la gestion des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme au sein de l'entreprise

** Morningstar table sur une amende de base de 120 millions de dollars australiens pour Tabcorp

** La société d'analyse financière abaisse son estimation de la juste valeur de 4% à 0,96 dollar australien, estimant que l'action est désormais "sous-évaluée"

** Nous pensons que le manque de détails concernant l'enquête a effrayé le marché, la chute du cours de l'action laissant présager une amende de 500 millions de dollars australiens - Morningstar

** Tabcorp affiche une baisse de 23,7% depuis le début de l'année, à la dernière clôture