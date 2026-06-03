Morningstar revoit à la hausse son estimation de la juste valeur de la société australienne Superloop après une forte croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Morningstar relève de 3 % son estimation de la juste valeur du fournisseur de services internet fixes Superloop

SLC.AX pour la porter à 3 dollars australiens

** La hausse de l'estimation de la juste valeur de SLC reflète une dynamique de croissance de la clientèle plus forte que prévu, en particulier dans le secteur de gros, les coûts d'acquisition de ces clients étant fermement maîtrisés, ajoute Morningstar

** Mercredi, Superloop a relevé ses prévisions d'Ebitda sous-jacent pour l'exercice 2026 de 118 millions de dollars australiens à 122 millions de dollars australiens (de 84,13 millions de dollars à 86,99 millions de dollars), et a dévoilé sa stratégie visant à atteindre plus d'un milliard de dollars australiens de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2029, entre autres

** Morningstar relève ses prévisions d'Ebitda pour l'exercice 2026 de 5 % à 122 millions de dollars australiens, soit la fourchette haute des prévisions

** Le cabinet d'analyse financière indique que les bénéfices à court terme de SLC sont en phase de révision à la hausse, dépassant régulièrement le consensus, et que ses ambitions à plus long terme laissent entrevoir le maintien d'une trajectoire de croissance impressionnante jusqu'à l'exercice 2029

** Sept analystes sur huit attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, et un seul "conserver"; leur objectif de cours médian est de 3,67 dollars australiens – données LSEG

** Depuis le début de l'année, SLC affiche une hausse de 38,6% à la dernière clôture

(1 $ = 1,4025 dollar australien)