Morningstar revoit à la hausse son estimation de la juste valeur d'Aristocrat Leisure et mise sur le secteur des machines à sous

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2 août - ** Morningstar relève de 13 % son estimation de la juste valeur de la société australienne Aristocrat Leisure ALL.AX , la portant à 76 dollars australiens (53,51 dollars) par action

** Le cabinet d’analyse financière mise sur les activités de la société dans le domaine des machines à sous électroniques, notamment en Amérique du Nord

** Elle estime que l’activité est solide, avec des parts de marché de premier plan, des relations clients étroites et un parc installé en pleine croissance

** “Aristocrat est une entreprise de grande qualité, qui occupe une position concurrentielle dominante” - Morningstar

** Elle ajoute que les dépenses de recherche et développement dans le secteur des machines à sous électroniques sont sans équivalent parmi ses concurrents à l’échelle mondiale

** Morningstar prévoit une croissance moyenne du chiffre d’affaires d’Aristocrat de 5 % par an au cours des cinq prochaines années, jusqu’à l’exercice fiscal 2030, portée par des gains de parts de marché continus dans le secteur des machines à sous électroniques

** L'activité EGM conçoit, fabrique et fournit des machines de poker et des contenus de jeux de casino, générant des revenus à la fois grâce aux ventes de machines et aux redevances récurrentes liées à la location de machines

** Les 16 analystes recommandent tous “d’acheter” ou mieux; leur objectif de cours médian est de 65 dollars australiens (45,77 dollars), selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, l’action affiche une hausse de 10,2 %, à la clôture d’hier

(1 $ = 1,4203 dollars australiens)