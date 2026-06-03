Morningstar revoit à la baisse son estimation de la juste valeur de Waypoint REIT et met en garde contre les répercussions de la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Morningstar abaisse de 4 % son estimation de la juste valeur du fonds immobilier australien Waypoint REIT

WPR.AX , la ramenant à 2,7 dollars australiens par action

** Le cabinet d'analyse financière explique que cette révision s'appuie sur des estimations de dépenses d'investissement à long terme plus élevées, le fonds immobilier spécialisé dans le commerce de détail réhabilitant et réaménageant son portefeuille de stations-service à un rythme « plus rapide que prévu »

** Elle qualifie les perspectives à long terme de la société de « difficiles » et estime qu'elles sont aggravées par la guerre en Iran: les prix élevés du carburant et les craintes de pénurie devraient accélérer la pénétration des véhicules électriques et réduire la fréquentation des stations-service

** Morningstar note toutefois que les perspectives à moyen terme de la société pourraient surprendre le marché grâce à une solide croissance des loyers lors des renouvellements de baux, à une couverture contre la hausse des taux d'intérêt et à une demande soutenue de la part des exploitants de stations-service de second rang

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action WPR a baissé de 8,6 % à la dernière clôture