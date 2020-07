Morningstar promeut une Française à la tête de la recherche sur la soutenabilité pour l'EMEA-APAC

(NEWSManagers.com) - Hortense Bioy, qui dirigeait jusqu'ici la recherche sur les stratégies passives et la soutenabilité en Europe chez Morningstar, a été promue directrice de la recherche sur la soutenabilité pour la zone EMEA-APAC (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Pacifique). Elle est rattachée à Jeffrey Ptak, le directeur de la recherche sur les fonds chez Morningstar.

La Française a intégrée l'agence de notation et de recherche en 2010 comme analyste senior ETF. Elle a ensuite pris la direction de la recherche sur les ETF en Europe entre 2012 et 2018. Après une première expérience en M&A chez Société Générale, Hortense Bioy a exercé dans le journalisme chez Mergermarket (2002-2006), et comme présentatrice chez Bloomberg TV (2006-2009).