Morningstar prévoit une hausse du dividende annuel de Rio Tinto

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29 juillet - ** Les analystes de Morningstar tablent sur un taux de distribution annuel de 55% pour Rio Tinto RIO.AX , mais ce chiffre pourrait être encore plus élevé, le bilan de la société restant solide

** Le groupe minier anglo-australien a annoncé mercredi une hausse de 43% de son bénéfice sous-jacent intermédiaire , à 6,85 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations consensuelles de Visible Alpha

** La société annonce un dividende intermédiaire de 2,11 dollars par action, son plus haut niveau depuis quatre ans

** Morningstar prévoit que Rio augmentera ses volumes pour ses trois principales matières premières — le minerai de fer, le cuivre et l’aluminium — au cours de la période de prévision de cinq ans allant jusqu’en 2030

** Sur 16 analystes, sept attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, sept "conserver" et deux "vendre"; l'objectif de cours médian s'établit à 174,00 dollars australiens – données LSEG

** Le titre affiche une hausse de 12,7% depuis le début de l'année