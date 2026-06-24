Morningstar prévoit des perspectives favorables pour Downer après son redressement suite aux scandales comptables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 juin - ** Selon Morningstar, la société de services urbains Downer DOW.AX est bien placée pour tirer parti de facteurs structurels, notamment la transition énergétique, la sécurité nationale, la croissance démographique et le soutien des pouvoirs publics à la base industrielle locale
** Le cabinet d’analyse financière relève son estimation de la juste valeur de 9,5 % à 8,00 dollars australiens, grâce à un coût moyen pondéré du capital plus faible et à des hypothèses concernant la valeur temps de l’argent ** Elle indique que Downer s’est redressée depuis les scandales comptables de 2023 , en mettant en place des mesures de contrôle des risques et un nouveau cadre de gestion de projets
** Depuis le début de l’année, l’action DOW a progressé de 2 %; elle a clôturé à 8,09 dollars australiens
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