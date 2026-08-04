Morningstar mise sur les projets de centrales à gaz de Strike Energy et prévoit une réduction de la dette nette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Morningstar prévoit que la dette nette de l'entreprise australienne Strike Energy STX.AX passera sous la barre des 70 millions de dollars australiens (49,30 millions de dollars) d'ici l'exercice fiscal 2028

** Le cabinet d’analyse financière indique que la construction de la centrale électrique de South Erregulla, développée par le promoteur de centrales à gaz et électriques, est achevée, tandis que celle de West Erregulla est en cours, ouvrant la voie à une augmentation de 20 % des réserves de gaz de la société

** Elle ajoute que la société a dépensé 185 millions de dollars australiens au cours de l’exercice fiscal 26 pour la centrale de South Erregulla et ne prévoit pas de contretemps majeurs lors de sa mise en service

** Morningstar estime que cela soutient la transition énergétique du gouvernement australien visant à abandonner les centrales à charbon

** “Au cours de ses première et deuxième années d’exploitation, respectivement au cours des exercices 27 et 28, South Erregulla recevra des subventions gouvernementales de 19 millions de dollars australiens et 31 millions de dollars australiens avant toute vente”, précise Morningstar

** Maintient son estimation de la juste valeur à 0,20 dollar australien par action et souligne que les actions restent nettement sous-évaluées

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 8,6%, sur la base du dernier cours de clôture de la société

(1 dollar = 1,4198 dollar australien)