Morningstar maintient son estimation de juste valeur pour CSL malgré une sous-performance

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2 juin - ** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur à 165 dollars australiens malgré les difficultés rencontrées par la société australienne CSL Ltd CSL.AX ** Plus tôt cette année, le géant de la biotechnologie a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, invoquant des difficultés réglementaires et des performances médiocres, entre autres raisons

** Le cabinet d'analyse financière estime que les actions sont sous-évaluées et se dit plus optimiste que le marché quant à l'évolution du titre de la société, notamment en ce qui concerne la demande de plasma et les marges

** Morningstar prévoit que le chiffre d'affaires de la société lié aux immunoglobulines connaîtra un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 % sur 10 ans, grâce à l'augmentation des volumes liée à la croissance démographique, à la hausse des taux de diagnostic et à d'autres facteurs

** Prévoyant également une hausse des marges brutes du plasma de 100 points de base d'ici l'exercice 2035, en citant les initiatives d'efficacité et la rationalisation des centres de collecte à coûts élevés

** Indique que le marché des produits plasmatiques est devenu de plus en plus concurrentiel et que la plupart des économies réalisées seront compensées par la concurrence sur les prix ** Ajoute que la séparation de CSL Seqirus aidera CSL à se recentrer sur son cœur de métier

** Depuis le début de l'année, CSL a perdu 46,4 %, à la dernière clôture de la société