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Morningstar estime que la vente de Northern Star Resources profitera aux actionnaires
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 01:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Selon les analystes de Morningstar, la vente de la société minière aurifère australienne Northern Star Resources NST.AX “serait bénéfique pour ses actionnaires”

** La société de recherche en investissement met toutefois en garde ses concurrents plus importants, tels que Newmont

NEM.N , Barrick Mining ABX.TO , Agnico Eagle AEM.TO et Kinross K.TO , les invitant à faire preuve de discipline et à ne pas s'engager avec NST à moins qu'un accord ne soit financièrement judicieux

** En début de semaine, l'investisseur activiste Elliott Investment Management a révélé détenir une participation de plus d'un milliard de dollars australiens (717,70 millions de dollars) dans NST, et a appelé la société à lancer une révision stratégique qui envisagerait une vente

** “Une vente permettrait également à Elliott d'obtenir un retour sur investissement rapide — et probablement satisfaisant” - Morningstar

** Affirme que les actions de NST se négocient avec une prime de 40 % par rapport à leur évaluation, probablement en raison de l'hypothèse du marché selon laquelle le prix de l'or restera élevé

** Les actions de NST ont baissé de 21 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,3933 dollar australien)

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