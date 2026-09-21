Morningstar estime à 50 % la probabilité que le rachat de Cleanaway par EQT, d'un montant de 6,6 milliards de dollars, aboutisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur de la société australienne Cleanaway Waste Management CWY.AX à 2,80 dollars australiens par action

** Table sur une probabilité de 50 % que l'offre publique d'acquisition de 9,4 milliards de dollars australiens lancée par EQT Infrastructure aboutisse

** Considère que l’intérêt persistant d’EQT après quatre semaines de diligence raisonnable est “rassurant”

** Si l'opération ne se concrétise pas, Morningstar indique qu'elle ramènera son estimation de la juste valeur à 2,50 dollars australiens par action

** EQT avait signalé à Cleanaway qu’elle souhaitait mener à bien la transaction potentielle à un prix indicatif d’au moins 3,13 dollars australiens par action, soit une prime de 32 % par rapport au cours de clôture avant l’annonce de l’opération

** 9 analystes recommandent en moyenne “d'acheter”, avec un cours cible médian de 3,10 dollars australiens – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, l’action CWY a progressé de 2,7 %, à 2,660 dollars australiens à la dernière clôture