Morningstar conseille une approche sélective des services publics américains dans un contexte de repli du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Morningstar estime que les investisseurs devront être sélectifs pour trouver des sociétés de services publics américaines capables de produire une croissance régulière des bénéfices à long terme qui justifie leurs valorisations élevées

** La société de courtage ajoute que les services publics sont le seul secteur en baisse depuis juillet, en dépit d'une tendance à la baisse des taux d'intérêt

** Elle prévoit que la demande d'énergie des centres de données triplera au cours des cinq prochaines années avant que l'efficacité énergétique et le passage à des modèles plus informatifs ou prédictifs ne commencent à ralentir la croissance de l'utilisation de l'énergie par les centres de données

** "Nous pensons que les entreprises de services publics à moyenne capitalisation du Midwest ont les meilleures chances de réaliser les prévisions de croissance des bénéfices et de rendement qui sont intégrées dans leurs actions" - Morningstar

** La société de courtage ajoute que le marché sous-estime le potentiel de croissance des valeurs vedettes Alliant Energy

LNT.O et Duke Energy DUK.N .