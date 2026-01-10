Irlande: plusieurs milliers d'agriculteurs manifestent contre l'accord UE-Mercosur

Manifestation d'agriculteurs contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur à Athlone, dans le centre de l'Irlande, le 10 janvier 2026 ( AFP / Gareth CHANEY )

Plusieurs milliers d'agriculteurs se sont rassemblés samedi à Athlone dans le centre de l'Irlande pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Non UE-Mercosur" et "Soutien à l'agriculture irlandaise" pouvait-on lire sur des pancartes accrochées sur certains des nombreux tracteurs qui ont convergé vers la petite localité située à mi-chemin entre Dublin et Galway, au lendemain du feu vert européen.

Comme ses homologues français, hongrois, polonais et autrichien, le gouvernement irlandais s'est opposé à la conclusion de cet accord, qui suscite une forte contestation agricole, avec la crainte d'une arrivée de produits moins chers et pas forcément respectueux des normes de l'UE.

Manifestation contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur à Athlone, dans le centre de l'Irlande, le 10 janvier 2026 ( AFP / Gareth CHANEY )

Vendredi, des manifestations et actions d'agriculteurs ont eu lieu en Pologne, France et Belgique.

Le Parlement européen doit encore se prononcer sur le texte, négocié depuis plus de 25 ans entre l'UE et le bloc sud-américain du Mercosur, qui comprend le Brésil, le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay.

Il créerait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, de plus de 700 millions de consommateurs.

Pour ses défenseurs comme l'Allemagne et l'Espagne, il va permettre au contraire de relancer une économie européenne à la peine, en supprimant une large part des droits de douane, ce qui favoriserait les exportations européennes de voitures, de machines, de vins et de fromages.

En Irlande, les agriculteurs s'inquiètent notamment de la concurrence issue de l'importation de viande de bœuf à moindre prix.

Le principal syndicat agricole, l'Irish farmers association (IFA) a jugé "très décevant" le feu vert européen et appelé les députés à s'y opposer.

Vendredi, le vice-Premier ministre irlandais Simon Harris a assuré que le gouvernement "continuerait à exposer (ses) préoccupations".