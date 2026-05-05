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Morgan Stanley s'inquiète pour le secteur auto européen, notamment allemand
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:45

Dans une note, Morgan Stanley donne son avis sur une hausse des tarifs douaniers sur les véhicules et camions importés de l'Union européenne vers les Etats-Unis. Donald Trump souhaite relever ces taxes de 15 à 25%, estimant que l'UE ne respecte pas l'accord commercial signé entre les deux parties l'année dernière.

Pour Morgan Stanley, le passage de 15 à 25% ajouterait une pression supplémentaire sur les estimations de marges déjà déprimées, ainsi que sur les prévisions de rendement et de génération de trésorerie. Les analystes estiment, sans surprise, que les constructeurs allemands seraient les plus touchés, et plus particulièrement Porsche.

La banque d'investissement américaine estime que Porsche présente l'une des expositions les plus élevées aux Etats-Unis. Le pays représente 28% de ses ventes unitaires, alors que 100% de la production est localisée en Europe.

En ce qui concerne BMW et Mercedes-Benz Group, le marché américain pèse environ 16% de leurs ventes unitaires, et près de la moitié de ces véhicules sont produits sur le Vieux Continent.

Les analystes tablent sur un impact sur le résultat opérationnel et le bénéfice par action, dans un contexte de bénéfices déjà affaiblis pour 2026 et d'investissements toujours élevés, compte tenu de la capacité limitée des constructeurs à augmenter leurs prix dans un marché encore fragile.

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