Morgan Stanley s'impose comme leader de la gestion déléguée aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 15:46
Cette distinction souligne la domination de la banque sur un marché américain qui a crû de 16% en 2025 pour atteindre 2500 milliards de dollars. Outre sa pole position nationale, le groupe se distingue dans sept catégories, notamment la gestion des patrimoines privés et des fonds de pension.
Sona Menon, responsable de cette activité, affirme que ces nouveaux standards marquent "un tournant décisif pour l'industrie" en matière de transparence.
Les prévisions indiquent que 2600 milliards de dollars d'actifs supplémentaires basculeront vers ce modèle de gestion déléguée d'ici 2030, portant le marché mondial à 5780 milliards de dollars.
Valeurs associées
|179,795 USD
|NYSE
|-1,78%
