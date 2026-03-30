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Morgan Stanley rétrograde les actions mondiales ; les États-Unis sont considérés comme un marché "défensif" dans le contexte du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley a abaissé la note des actions mondiales et relevé celle des liquidités et des obligations d'État américaines, les investisseurs fuyant le risque au profit d'actifs sûrs en raison de l'incertitude croissante liée à la guerre au Moyen-Orient.

La maison de courtage de Wall Street a ramené sa note sur les actions mondiales de "surpondération" à "pondération égale", tout en relevant les bons du Trésor américain et les liquidités de "pondération égale" à "surpondération"

"L'incertitude concernant l'ampleur et la durée de l'interruption de l'approvisionnement en pétrole signifie que les résultats pour les actifs à risque sont devenus de plus en plus asymétriques", ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley dans une note vendredi.

Le Brent a grimpé de 59 % ce mois-ci, sa plus forte hausse mensuelle, dépassant les gains observés lors de la guerre du Golfe en 1990. Les contrats à terme ont dépassé 116 dollars le baril lundi.

La maison de courtage a averti que si les prix du pétrole se maintiennent aux alentours de 150 à 180 dollars le baril, les valorisations des actions mondiales pourraient diminuer de près de 25 %.

La société a réduit son exposition globale aux actions en rétrogradant les actions américaines et japonaises de "surpondération" à "pondération égale".

"Nous mettons les actions japonaises sur un pied d'égalité en raison des risques négatifs, car nous pensons qu'elles seront soumises à la pression des chaînes d'approvisionnement et des impacts de la récession mondiale dans un scénario où le détroit (d'Hormuz) reste fermé plus longtemps", ont déclaré les stratèges.

Morgan Stanley a néanmoinsconservé une préférence pour les actions américaines par rapport à d'autres régions, en raison de la croissance plus élevée des bénéfices par action.

LES ACTIFS AMÉRICAINS REDEVIENNENT UNE VALEUR REFUGE?

Cette évolution contraste fortement avec la majeure partie de l'année dernière, lorsque les investisseurs ont boudé les actifs américains en raison des incertitudes liées aux droits de douane et ont transféré leurs liquidités vers les actifs européens, japonais et des marchés émergents.

Les flux de fonds vers les actions et les obligations américaines ont dépassé le reste du monde depuis le début du conflit au Moyen-Orient le mois dernier, les investisseurs "considérant à nouveau les actifs américains comme un marché plus défensif", a déclaré Morgan Stanley.

En cas de choc pétrolier, les bons du Trésor américain offrent une meilleure diversification car le pays est moins dépendant des importations d'énergie que l'Europe, ont ajouté les stratèges .

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/03/2026 à 10:27:38.

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