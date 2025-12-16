 Aller au contenu principal
Morgan Stanley rétrograde Archer-Daniels-Midland à "sous-pondérer" et abaisse l'objectif de cours
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de Archer-Daniels-Midland

ADM.N chutent de ~2% à $59.11

** Morgan Stanley rétrograde l'action de "pondération égale" à "sous-pondéré" et abaisse l'objectif de cours à 50 $ contre 57 $

** Le nouvel objectif de cours représente une décote de près de 17% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'augmentation des attentes concernant les marges de broyage après la RVO et le risque lié à l'unité Carb Solutions soutiennent une configuration défavorable pour ADM

** Renewable volume obligations (RVO) se réfèrent à la quantité de carburant renouvelable que les raffineurs et les importateurs doivent mélanger à l'approvisionnement en carburant de transport au cours d'une année donnée

** "Nous voyons un risque que le RVO ait augmenté les attentes jusqu'en 2026 et éclipsé une baisse supplémentaire de Carb Solutions" - Morgan Stanley

** Deux des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et trois comme "vendue" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 57,07 $ - données LSEG

