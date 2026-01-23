Morgan Stanley reprend le suivi de Worldline à "sous-pondérer", objectif 1,35 euro
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:01
Invoquant une visibilité toujours limitée, la banque américaine explique attendre, avant de se montrer plus positive, de disposer de preuves concrètes selon lesquelles le plan stratégique "North Star 2030" mis en place par le spécialiste des technologies de paiement va être bien exécuté.
Si elle reconnaît que la récente augmentation de capital de 500 millions d'euros a permis au groupe de renforcer sa situation de trésorerie et que la cession d'actifs non stratégiques démontre une volonté d'assainir son bilan financier, la firme new-yorkaise souligne que les inquiétudes restent importantes, avec un risque d'exécution élevé autour de la feuille de route opérationnelle et de l'amélioration du flux de trésorerie.
Rappelant que l'expérience dans le secteur montre que ce genre de transformation prend souvent plus de temps que prévu, coûte plus cher qu'anticipé et met souvent longtemps avant de produire des bénéfices visibles, MS juge par ailleurs que les objectifs 2026 présentés par le groupe pourraient s'avérer difficiles à atteindre.
Valeurs associées
|1,5010 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/01/2026 à 14:01:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump a volé la vedette au Forum économique mondial à Davos, mais il a peut-être aussi relancé ce rendez-vous annuel des élites mondiales. La réunion, qui rassemble tous les hivers dans les Alpes suisses grands patrons, dirigeants ... Lire la suite
-
Éric Larchevêque (The Bitcoin Society) : "Le bitcoin va dépasser le million de dollars, c'est inévitable !"
Figure incontournable de la tech française, Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger revient avec The bitcoin Society, un projet qu’il présente comme le plus important de sa vie. Parmi les sujets abordés, l’avenir du bitcoin, les risques liés à l’écosystème crypto ... Lire la suite
-
Sébastien Lecornu a surmonté sans surprise vendredi les motions de censure déposées par la gauche hors PS et le RN, en réponse à sa décision d'utiliser le 49.3 pour faire passer le budget. Accusé d'avoir trahi sa parole, le Premier ministre a défendu une solution ... Lire la suite
-
À Davos, Jensen Huang, le patron de Nvidia, a marqué les esprits en annonçant l’avènement d’une nouvelle ère de l’intelligence artificielle. Entre promesses d’emplois, course mondiale aux infrastructures et souveraineté technologique, son discours a résonné dans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer