 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley relève le PT de Deere en raison de perspectives de croissance soutenue
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Morgan Stanley relève l'objectif de prix du fabricant de tracteurs Deere & Co DE.N à 560 $, contre 500 $ auparavant, et réaffirme sa note "surpondérée"

** Le nouveau PT représente une hausse de 21% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que DE a présenté un nouveau BPA attrayant en milieu de cycle de 40 à 45 $ d'ici 2030, bien au-dessus de la fourchette de 30 à 40 $ et de l'estimation de 34 $ de Morgan Stanley

** Les segments de l'agriculture de précision (Ag) et des solutions de cycle de vie restent au cœur de la croissance à long terme de DE, alors que l'adoption des solutions en tant que service (SaaS) se fait plus graduellement que prévu initialement

** "Agriculture & Turf (A&T) et Construction & Forestry(C&F) sont positionnés pour dépasser leurs marchés, soutenus par une plus grande portée des systèmes de production et une adoption croissante de la technologie" - courtage

** Quatorze des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 11 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 520,5 $; selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 9,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DEERE & CO
462,830 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank