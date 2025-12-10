Morgan Stanley relève le PT de Deere en raison de perspectives de croissance soutenue

10 décembre - ** Morgan Stanley relève l'objectif de prix du fabricant de tracteurs Deere & Co DE.N à 560 $, contre 500 $ auparavant, et réaffirme sa note "surpondérée"

** Le nouveau PT représente une hausse de 21% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que DE a présenté un nouveau BPA attrayant en milieu de cycle de 40 à 45 $ d'ici 2030, bien au-dessus de la fourchette de 30 à 40 $ et de l'estimation de 34 $ de Morgan Stanley

** Les segments de l'agriculture de précision (Ag) et des solutions de cycle de vie restent au cœur de la croissance à long terme de DE, alors que l'adoption des solutions en tant que service (SaaS) se fait plus graduellement que prévu initialement

** "Agriculture & Turf (A&T) et Construction & Forestry(C&F) sont positionnés pour dépasser leurs marchés, soutenus par une plus grande portée des systèmes de production et une adoption croissante de la technologie" - courtage

** Quatorze des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 11 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 520,5 $; selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 9,2 % depuis le début de l'année