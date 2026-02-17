 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley relève la note de Truist à "surpondérer" et prévoit une accélération de la croissance des banques de gros
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Morgan Stanley relève la note de la banque américaine Truist Financial Corp TFC.N de "poids égal" à "surpondérer"; relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $

** Le nouveau PT implique une hausse de 32,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'accélération des banques de gros est en cours, les frais et la croissance des prêts étant sur le point de s'accélérer à la suite de changements structurels et de leadership

** Les principaux clients des banques de gros sont des entreprises, des institutions financières ou des gouvernements, et non des consommateurs de détail

** Avant sa vente en 2024, Truist Insurance Holdings (TIH) générait environ un tiers du total des revenus de commissions de Truist; avec la disparition de TIH, Truist s'appuie désormais principalement sur trois moteurs de revenus de commissions: la banque d'investissement et le négoce, la gestion de trésorerie et la gestion de patrimoine - La société de courtage

** 12 analystes sur 22 considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 9 comme "maintien" et 1 comme "vente"; l'objectif de cours médian est de 56 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, TFC a progressé de 11,6 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

TRUIST FINL
52,203 USD NYSE +0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank