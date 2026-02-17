Morgan Stanley relève la note de Truist à "surpondérer" et prévoit une accélération de la croissance des banques de gros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Morgan Stanley relève la note de la banque américaine Truist Financial Corp TFC.N de "poids égal" à "surpondérer"; relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $

** Le nouveau PT implique une hausse de 32,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'accélération des banques de gros est en cours, les frais et la croissance des prêts étant sur le point de s'accélérer à la suite de changements structurels et de leadership

** Les principaux clients des banques de gros sont des entreprises, des institutions financières ou des gouvernements, et non des consommateurs de détail

** Avant sa vente en 2024, Truist Insurance Holdings (TIH) générait environ un tiers du total des revenus de commissions de Truist; avec la disparition de TIH, Truist s'appuie désormais principalement sur trois moteurs de revenus de commissions: la banque d'investissement et le négoce, la gestion de trésorerie et la gestion de patrimoine - La société de courtage

** 12 analystes sur 22 considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 9 comme "maintien" et 1 comme "vente"; l'objectif de cours médian est de 56 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, TFC a progressé de 11,6 % au cours des 12 derniers mois