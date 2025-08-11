 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Morgan Stanley relève la note de Freeport-McMoRan à "overweight"
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Morgan Stanley relève la note de Freeport-McMoRan FCX.N de "overweight" à "equal-weight" , estimant que FCX bénéficiera des droits de douane sur la majorité de ses ventes aux Etats-Unis

** Les courtiers s'attendent à ce que FCX soit en mesure d'augmenter le prix de ses contrats annuels de barres de cuivre pour 2026, qui représentent la majorité des volumes de ventes de la société en Amérique du Nord

** Quinze des 22 courtiers considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, sept comme "conservée"; leur PT médian est de 52,50 $, selon les données compilées par LSEG ** En incluant les mouvements de la session, l'action est en hausse de ~9,1 % YTD

