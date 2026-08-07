Morgan Stanley recrute Kweskin, ancien de BofA, pour couvrir divers secteurs d'activité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

Morgan Stanley a recruté Adam Kweskin, banquier spécialisé dans les secteurs diversifiés, pour rejoindre son groupe Global Industrials Investment Banking, selon une source proche du dossier.

M. Kweskin, qui occupait jusqu'à récemment le poste de directeur général au sein de la division de banque d'investissement dédiée aux industries de Bank of America, sera chargé des secteurs diversifiés, en particulier de l'écosystème de l'eau, et sera basé à New York, a précisé cette source, qui a souhaité rester anonyme car cette information n'est pas publique.

Morgan Stanley n'a pas souhaité faire de commentaire, et Reuters n'a pas pu déterminer le nouveau titre de M. Kweskin. Le départ de M. Kweskin fait suite à une série de départs de cadres supérieurs de la division de banque d’investissement de Bank of America cette année, notamment le banquier spécialisé dans les services aux entreprises Brian Henderson , la spécialiste de la défense contre l’activisme Amy Lissauer , le banquier spécialisé dans les technologies Rohan Sen et le dirigeant du secteur technologique Ed Liu .

Bank of America a indiqué avoir recruté plus de 40 directeurs généraux cette année, dont Jason Rowe, ancien de Goldman Sachs, qui rejoint la banque en tant que codirecteur de la banque d’investissement dans le secteur des technologies, et Gary Kirkham, ancien de Centerview Partners, qui occupe désormais le poste de vice-président de la division Global Corporate and Investment Banking.

Morgan Stanley avait auparavant recruté Sam Jackson, ancien de Jefferies, pour diriger la couverture du secteur des produits de construction, ainsi qu’Emma Taylor au poste de codirectrice de la banque en ligne mondiale.

La société a également nommé Mélanie Flouquet à la tête mondiale du secteur des produits de luxe à Paris et recruté Niall Cannon, ancien banquier de Citigroup, en tant que banquier d’affaires senior spécialisé dans les logiciels.