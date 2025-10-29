Morgan Stanley rachète la plateforme d'actions privées EquityZen

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La banque centrale des Etats-Unis devrait réduire, mercredi, ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail, même si l'inflation continue de tourmenter les Américains. Le deuxième et dernier ...
La Bourse de New York progresse mercredi, à quelques heures d'une très attendue baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que Nvidia est devenue la première entreprise de l'histoire à franchir le seuil des 5.000 milliards de dollars de capitalisation ...
information fournie par Zonebourse•29.10.2025•15:10•
Jefferies confirme sa recommandation Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 49 E après la publication par le groupe de ses résultats sur le 3ème trimestre. 'Les investisseurs étaient impatients de savoir si les résultats supérieurs aux attentes ...
Les Néerlandais votent mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Les sondages suggèrent que Geert Wilders, figure de proue anti-immigration et anti-islam, ...
