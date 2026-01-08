 Aller au contenu principal
Morgan Stanley promeut 184 employés à des postes de directeur général, selon une note de service
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 00:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley MS.N a promu 184 de ses employés à des postes de directeurs généraux cette année, soit une augmentation d'environ 6% par rapport à l'année dernière, selon une note interne consultée par Reuters.

Les promotions, en hausse par rapport aux 173 de l'année dernière, privilégient les rôles axés sur les revenus, selon le mémo.

Bank of America BAC.N a également promu employés supplémentaires à des postes de directeurs généraux en décembre, alors que les négociateurs des plus grandes banques américaines se préparent à une résurgence des fusions et acquisitions ainsi que des introductions en bourse.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
55,620 USD NYSE -2,87%
MORGAN STANLEY
184,780 USD NYSE -1,59%
