Morgan Stanley promeut 184 employés à des postes de directeur général, selon une note de service

Morgan Stanley MS.N a promu 184 de ses employés à des postes de directeurs généraux cette année, soit une augmentation d'environ 6% par rapport à l'année dernière, selon une note interne consultée par Reuters.

Les promotions, en hausse par rapport aux 173 de l'année dernière, privilégient les rôles axés sur les revenus, selon le mémo.

Bank of America BAC.N a également promu employés supplémentaires à des postes de directeurs généraux en décembre, alors que les négociateurs des plus grandes banques américaines se préparent à une résurgence des fusions et acquisitions ainsi que des introductions en bourse.