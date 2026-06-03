 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley privilégie Yum Brands, la société mère de KFC, parmi les acteurs de la restauration rapide en raison de ses perspectives de croissance
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Morgan Stanley désigne Yum Brands YUM.N comme son titre préféré parmi les acteurs de la restauration rapide, mais dégrade la note de Chipotle Mexican Grill CMG.N en raison de perspectives de croissance en baisse

** L'action YUM bondit de 2% en début de séance après que la société de courtage a relevé sa recommandation de « neutre » à « surpondérer » et augmenté son objectif de cours de 180 $ à 185 $

** « Nous pensons que YUM se négocie en dessous de sa juste valeur compte tenu de son profil de croissance et de ses caractéristiques commerciales par rapport à ses concurrents franchisés du secteur de la restauration rapide », déclare l'analyste Brian Harbour

** La société de courtage considère Taco Bell et KFC comme des moteurs clés, offrant une exposition à des marques de premier plan sur le marché mondial, et estime que la société est mieux adaptée à l'environnement macroéconomique actuel

** Morgan Stanley prévoit que le comportement des consommateurs en quête de valeur va se poursuivre dans un contexte d'inflation persistante et de flambée des coûts du carburant liée aux conflits géopolitiques

** L'action CMG recule d'environ 3% après que la société de courtage a abaissé sa recommandation de « surpondérer » à « neutre », invoquant une reprise des ventes et des marges plus lente que prévu après une année 2025 morose

** La société abaisse son objectif de cours de 49 $ à 37 $ et s'attend à ce que l'inflation énergétique affecte davantage CMG que YUM en tant que franchiseur

** La société de courtage voit un risque pour les marges lié à l'inflation des coûts et à un effet de levier des ventes plus faible, pénalisé par une croissance modeste de la fréquentation ** Au cours du dernier trimestre, Yum a dépassé les attentes en matière de résultats trimestriels, tandis que Chipotle a annoncé une hausse surprise de ses ventes

** À ce jour, l'action YUM a reculé de 3% et celle de CMG d'environ 21% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
29,110 USD NYSE -0,48%
YUM BRANDS
149,830 USD NYSE +2,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 17:10:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
71,25 +12,92%
CAC 40
8 150,42 -0,71%
Pétrole Brent
97,9 +2,04%
SOITEC
165,7 +8,27%
VALEO
16,64 +18,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank