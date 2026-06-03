Morgan Stanley privilégie Yum Brands, la société mère de KFC, parmi les acteurs de la restauration rapide en raison de ses perspectives de croissance

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3 juin - ** Morgan Stanley désigne Yum Brands YUM.N comme son titre préféré parmi les acteurs de la restauration rapide, mais dégrade la note de Chipotle Mexican Grill CMG.N en raison de perspectives de croissance en baisse

** L'action YUM bondit de 2% en début de séance après que la société de courtage a relevé sa recommandation de « neutre » à « surpondérer » et augmenté son objectif de cours de 180 $ à 185 $

** « Nous pensons que YUM se négocie en dessous de sa juste valeur compte tenu de son profil de croissance et de ses caractéristiques commerciales par rapport à ses concurrents franchisés du secteur de la restauration rapide », déclare l'analyste Brian Harbour

** La société de courtage considère Taco Bell et KFC comme des moteurs clés, offrant une exposition à des marques de premier plan sur le marché mondial, et estime que la société est mieux adaptée à l'environnement macroéconomique actuel

** Morgan Stanley prévoit que le comportement des consommateurs en quête de valeur va se poursuivre dans un contexte d'inflation persistante et de flambée des coûts du carburant liée aux conflits géopolitiques

** L'action CMG recule d'environ 3% après que la société de courtage a abaissé sa recommandation de « surpondérer » à « neutre », invoquant une reprise des ventes et des marges plus lente que prévu après une année 2025 morose

** La société abaisse son objectif de cours de 49 $ à 37 $ et s'attend à ce que l'inflation énergétique affecte davantage CMG que YUM en tant que franchiseur

** La société de courtage voit un risque pour les marges lié à l'inflation des coûts et à un effet de levier des ventes plus faible, pénalisé par une croissance modeste de la fréquentation ** Au cours du dernier trimestre, Yum a dépassé les attentes en matière de résultats trimestriels, tandis que Chipotle a annoncé une hausse surprise de ses ventes

** À ce jour, l'action YUM a reculé de 3% et celle de CMG d'environ 21% depuis le début de l'année