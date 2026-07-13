Morgan Stanley prévoit une reprise des bénéfices pour les organismes de crédit immobilier indiens, à mesure que les inquiétudes s'estompent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 juillet - ** Les sociétés de financement du logement abordable (AHFC) entrent dans une phase de forte reprise de leurs résultats, les problèmes liés à la qualité des actifs et aux risques spécifiques étant en grande partie résolus, selon Morgan Stanley
** La croissance des décaissements des AHFC devrait s’accélérer au cours de l’exercice 27, voire dès le premier trimestre de cet exercice, selon la société de courtage
** La société de courtage table sur une croissance des actifs sous gestion (AUM) de 21 à 25 % en glissement annuel, à mesure que les vents contraires temporaires – notamment les droits de douane américains, les difficultés des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les conditions météorologiques irrégulières – s’atténuent; elle relève ses prévisions de bénéfice par action (BPA) de 1 à 5 % pour l’ensemble des titres couverts, sur la base d’hypothèses de croissance des prêts plus élevées
** Les valeurs favorites de Morgan Stanley sont Aptus Value Housing Finance APTS.NS , Home First Finance HOME.NS et PNB Housing Finance PNBH.NS
** Relève ses objectifs de cours de 2,5 % pour APTS, de 4,1 % pour HOME et de 12,4 % pour PNBH
** Relève également ses objectifs de cours de 2,9 % pour Can Fin Homes CNFH.NS et de 4,4 % pour Aavas Financiers AVAS.NS
** Les actions HOME, APTS et CNFH progressent de 1 à 3 %, tandis que celles de PNBH et AVAS reculent de 0,3 à 1,2 %
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