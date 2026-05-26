Morgan Stanley prévient que les investisseurs intégreront un risque de défaut plus élevé pour le Sénégal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les investisseurs internationaux devraient désormais anticiper un risque accru de défaut de paiement du Sénégal suite à la destitution vendredi du Premier ministre Ousmane Sonko, a averti mardi la banque d'investissement Morgan Stanley, alors que les obligations du pays ont subi une forte chute .
« D'après nos échanges avec nos clients, cette décision ne faisait pas partie du scénario de base des investisseurs », a déclaré Morgan Stanley dans une note de recherche sur la destitution de M. Sonko – qui était depuis longtemps considéré comme opposé à une restructuration de la dette – et son remplacement lundi au poste de Premier ministre par l'ancien responsable de la banque centrale Ahmadou Al Aminou Lo .
« Nous pensons que la courbe des taux (du Sénégal) devrait sous-performer à court terme », a-t-il ajouté en référence aux obligations du pays, « et pourrait enregistrer une baisse de 3 à 4 points, les investisseurs anticipant une probabilité accrue de restructuration de la dette. »
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