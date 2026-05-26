Tourisme: la saison estivale suisse assombrie par le conflit au Moyen-Orient, selon un institut de prévisions

( AFP / ENNIO LEANZA )

Le tourisme en Suisse durant la saison estivale risque de pâtir du conflit au Moyen-Orient, selon les prévisions du centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich publiées mardi.

Après avoir battu record sur record trois années de suite, le nombre de nuitées hôtelières en Suisse devrait diminuer d'environ 1,6% par rapport à la saison estivale 2025, pour revenir aux environs de 24,8 millions de nuitées, indique cet institut zurichois dans un communiqué.

Selon ses projections, le nombre de nuitées hôtelières devrait diminuer d'environ 10% auprès de la clientèle asiatique, compte tenu des "coûts du kérosène et des billets d'avion" et de "l'instabilité des itinéraires" alors que de nombreux vols long-courrier transitaient auparavant par le Moyen-Orient.

La demande devrait en revanche reste stable auprès des touristes en provenance d'Amérique du Nord et diminuer de 0,4% auprès des vacanciers en provenance d'Europe.

Ce repli durant la saison estivale, qui s'étale entre mai et octobre, devrait surtout toucher les villes, qui "dépendent davantage des voyages intercontinentaux", que les régions de montagne qui attirent, elles, la clientèle "de proximité" et "voyageurs fuyant la chaleur", détaille l'institut zurichois.

Ses enquêtes auprès des professionnels du secteur "montrent actuellement un net assombrissement des perspectives", ajoute-t-il.

"La France et l'Italie profitent davantage de la demande estivale intra-européenne" pour les vacanciers européens en quête "d'alternatives proches", observe-t-il.

Comme l'Autriche, la Suisse se pose comme une "destination alpine", facilement accessible en train, en voiture ou par liaison aérienne courte, mais est perçue comme une destination à prix élevés.

L'institut relève une chute significative du moral des consommateurs allemands, des clients importants des hôtels et campings suisses, qui pourrait conduire à une plus grande prudence au niveau des réservations durant la saison estivale.

Il s'attend cependant à une progression de 0,2% des nuitées auprès de la clientèle locale, qui choisit de rester en Suisse durant l'été et partir quelques jours en excursion dans une autre partie du pays, ce qui devrait aider à limiter le repli durant la saison estivale.

En avril, Suisse Tourisme, l'organisme de promotion touristique, a lancé une campagne axée sur le micro-tourisme, mettant en avant de pittoresques villages et hameaux à découvrir au détour de sentiers de randonnées.