Wall Street parie sur un accord au Moyen-Orient

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse mardi, continuant de miser sur la conclusion d'un accord pour régler la guerre au Moyen-Orient, malgré de nouvelles frappes américaines en Iran.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,17%, le Nasdaq gagnait 1,17% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,75%.

"Ce matin, tout repose sur l'espoir d'un accord, même s'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes", souligne auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Après des semaines de blocages et de menaces, Washington et Téhéran ont fait état d'avancées ces derniers jours dans les discussions. Donald Trump avait même laissé entrevoir un compromis imminent au cours du week-end.

Mais lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé une intensification de l'offensive de son armée au Liban, puis les Etats-Unis ont annoncé une attaque contre des sites de missiles en Iran.

Avec ces frappes, Washington a violé le cessez-le-feu, a accusé mardi Téhéran.

"Le marché est tellement optimiste (...) qu'il ne se soucie pas des détails et préfère miser sur cet espoir plutôt que d'attendre le résultat", assure M. Sosnick.

"C'est ce genre de marché haussier qui voit le bon côté des bonnes et des mauvaises nouvelles", abonde Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Presque trois mois après le début du conflit au Moyen-Orient qui a fait des milliers de morts et provoqué une flambée des prix du pétrole, les indices américains évoluent à des sommets.

Wall Street "ayant déjà contourné de nombreux écueils qui auraient pu inverser sa trajectoire haussière, cette tendance haussière semble avoir encore de beaux jours devant elle", juge Sam Stovall, de CFRA.

Selon les calculs de l'analyste, ce mouvement est global, l'essentiel des secteurs du S&P 500 ayant atteint de nouveaux records depuis le début de l'année.

Le marché obligataire, thermomètre des anticipations d'inflation, laissait aussi transparaître l'espoir d'une trêve durable au Moyen-Orient, susceptible de faire chuter les prix de l'énergie.

Vers 14H00 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait nettement, à 4,49% contre 4,56% à la clôture vendredi.

Les marchés américains sont restés clos lundi en raison d'un jour férié en l'honneur des soldats américains morts en mission.

Côté entreprises, les investisseurs ne se montraient pas convaincus de la présentation du premier modèle tout électrique du constructeur italien de voitures de luxe Ferrari. L'action perdait 4,44% à 332,69 dollars.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly (+0,02% à 1.065,25 dollars) restait stable après l'annonce d'une série d'acquisitions. Au total, l'entreprise va débourser près de 4 milliards de dollars pour se renforcer dans la recherche de traitements contre les maladies infectieuses.

Le secteur des semi-conducteurs poursuivait sa bonne dynamique. La banque UBS a relevé son prix cible pour l'action Micron, dont le cours s'envolait de 14,48%.

Broadcom s'octroyait 3,30%, Texas Instrument prenait 4,40%, tandis qu'AMD gagnait 4,64%.

Sur le plan des données, la confiance des consommateurs s'est quelque peu affaissée ce mois-ci, selon l'indice publié par l'association professionnelle Conference Board.

Le rapport note que cela reflète "l'intensification des impacts inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient"

Les investisseurs prendront connaissance de l'indice d'inflation PCE du mois d'avril aux Etats-Unis, jauge préférée de la banque centrale américaine (Fed), jeudi.

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