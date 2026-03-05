Morgan Stanley ne prévoit plus d'assouplissement de la BCE en 2026, la crise au Moyen-Orient augmentant les risques d'inflation

(Mises à jour)

Morgan Stanley est devenue jeudi la dernière maison de courtage de Wall Street à prévoir que la Banque centrale européenne maintiendra ses taux d'intérêt jusqu'en 2026, citant les risques potentiels d'inflation dus au conflit au Moyen-Orient.

La maison de courtage de Wall Street avait précédemment anticipé deux baisses de taux de la BCE en juin et en septembre, mais elle s'attend désormais à ce que la banque centrale procède à ces baisses en 2027. Le mois dernier, BofA Global Research a supprimé sa prévision de réduction des taux en 2026.

Les marchés financiers mondiaux ont été ébranlés par la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui a alimenté les craintes d'un choc pétrolier, d'une inflation élevée et de perspectives économiques incertaines.

"Compte tenu de la récente augmentation des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro sera probablement de nouveau supérieure à l'objectif de la BCE pour le reste de l'année", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 3 % jeudi, prolongeant leur hausse, le Brent LCOc1 s'échangeant en dernier lieu à 83,81 dollars le baril.

"Pour 2027, l'inflation pourrait retomber en dessous de l'objectif, mais cela dépend d'une normalisation rapide du marché de l'énergie", ont ajouté les analystes.

Bien que la société de courtage s'attende à une baisse de l 'inflation en 2027, une hausse persistante des prix de l'énergie pourrait ramener la discussion sur les hausses de taux à la table.