Morgan Stanley met en garde contre la “chipflation” liée à l'IA, qui se propage des centres de données à l'ensemble de l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera et Aditya Soni

La flambée des prix des puces mémoire, alimentée par une demande massive en matière d’IA, risque d’attiser la “chipflation”, ont averti les analystes de Morgan Stanley, alors que les fabricants d’appareils, des smartphones aux PC, sont contraints de choisir entre augmenter leurs prix et se contenter de marges plus faibles.

La société de courtage a déclaré mardi que les prix des puces mémoire avaient été multipliés par six au cours de l'année écoulée, les fabricants ayant du mal à suivre le rythme des dépenses effrénées des géants de la tech en matière d'infrastructures d'IA et ayant donné la priorité aux puces pour centres de données, plus rentables, plutôt qu'à celles utilisées dans les appareils du quotidien.

“Ce qui a commencé comme un goulot d’étranglement au niveau des infrastructures d’IA se répercute désormais sur les marges matérielles, l’accessibilité financière des appareils, les coûts du cloud, l’inflation et la politique”, a déclaré Morgan Stanley dans une note de 66 pages, ajoutant que cette crise est “devenue une préoccupation macroéconomique”.

Certes, certains fabricants de puces augmentent leurs capacités de production, mais les analystes ont estimé que cela prendrait probablement des années, compte tenu du coût et de la complexité de la mise en place de nouvelles usines de fabrication.

Contrairement aux cycles d’expansion et de ralentissement passés, la société de courtage a estimé que la flambée actuelle pourrait constituer un “rééquilibrage durable de l’offre et de la demande”, les grandes entreprises du cloud et de l’IA s’assurant des capacités via des accords à long terme et d’autres engagements, laissant les acheteurs traditionnels se disputer un vivier d’approvisionnement plus restreint, plus serré et plus volatil.

Si l'impact direct sur l'inflation à la consommation pourrait être limité, la pression se fait sentir sur les prix à la production, les marges des entreprises, les coûts du cloud, les dépenses d'investissement et les retards dans le déploiement des nouvelles technologies, a écrit la société de courtage.

Les entreprises d'électronique grand public, du fabricant de PlayStation Sony Group 6758.T au géant des PC Lenovo

0992.HK , ont déjà augmenté leurs prix, tandis que les géants de la tech ont signalé des dépenses supplémentaires de plusieurs milliards de dollars en raison de la flambée des prix de la mémoire.

Microsoft, par exemple, a déclaré en avril qu'environ 25 milliards de dollars de ses 190 milliards de dollars de dépenses cette année seraient liés à la hausse des prix des puces.

Le cabinet d'études IDC a estimé que les marchés des PC et des smartphones connaîtraient une forte contraction en 2026, la hausse des prix décourageant les acheteurs potentiels, en particulier dans les segments d'entrée de gamme.

“Les fabricants de mémoire bénéficient de prix, de marges et d’une visibilité plus solides. Les entreprises de matériel en aval doivent absorber les coûts, les répercuter, repenser leurs produits ou risquer une destruction de la demande”, selon Morgan Stanley.

Le rapport met en avant les fabricants de puces de mémoire dynamique tels que Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix

000660.KS et Micron MU.O , qui contrôlent ensemble près de 90% de la production mondiale et dont les actions ont plus que triplé cette année.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine concernant les puces et les restrictions à l'exportation fragmentent les chaînes d'approvisionnement et resserrent l'offre, tandis que les subventions n'apportent guère de soulagement à court terme, car la mise en place de nouvelles capacités prendra du temps, a déclaré la société de courtage.