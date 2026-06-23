Morgan Stanley limite les retraits d'un fonds de crédit privé suite à une augmentation des demandes de retrait

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Morgan Stanley MS.N a de nouveau limité les rachats sur son fonds phare de crédit privé de 7 milliards de dollars après que des investisseurs ont cherché à retirer près de 11,6 % des parts en circulation, selon un document réglementaire publié mardi.

Le North Haven Private Income Fund (PIF) a déclaré qu’il honorerait 43 % des demandes de rachat du deuxième trimestre, après que des investisseurs ont cherché à retirer environ 10,9 % du fonds au cours du trimestre précédent , ajoutant qu’environ la moitié des dernières demandes provenaient d’investisseurs qui n’avaient pas pu retirer l’intégralité de leurs fonds auparavant.

"Nous estimons que tant la composition que la stabilisation du niveau des demandes par rapport au premier trimestre pourraient témoigner de la pérennité de la base d’investisseurs de la société", a déclaré la division de gestion d’actifs de la banque dans sa lettre.

Les fonds de crédit privés destinés aux investisseurs particuliers ont enregistré des rachats historiques au premier trimestre, sous l’effet des inquiétudes croissantes concernant les normes de crédit et des craintes grandissantes que l’IA ne sape le secteur des logiciels – un domaine d’exposition clé pour de nombreux prêteurs.

Morgan Stanley a indiqué que le PIF était investi auprès de 301 emprunteurs répartis dans 45 secteurs d’activité au 31 mai et qu’il présentait une exposition d’environ 22,7 % au secteur des logiciels.

La situation n’est pas encore stabilisée en ce qui concerne les sociétés de développement d’entreprises (BDC) , les fonds gérés par Apollo Global APO.N , Blackstone BX.N et BlackRock

BLK.N limitant également les retraits des investisseurs.

PIF a indiqué qu’après prise en compte des nouvelles souscriptions et des réinvestissements de dividendes, l’impact net sur sa valeur liquidative s’élevait àenviron 102 millionsde dollars , soit 3,2 % de sa valeur au 31 mars.

Par ailleurs, un fonds affilié de plus petite taille, le North Haven Private Income Fund A, a fait l’objet de demandes de rachat représentant 7,2 %de ses actifs, dont 5 % seront honorées au seuil habituel.

Les analystes et les dirigeants ont averti que les BDC non cotées risquaient de connaître un ralentissement des entrées de capitaux et une hausse des rachats au cours des prochains trimestres, alors que la volatilité des marchés persiste.