Morgan Stanley limite les rachats d'un fonds de crédit privé suite à une forte augmentation des retraits

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Morgan Stanley MS.N , géant bancaire de Wall Street, a limité les rachats sur l'un de ses fonds de crédit privés après que des investisseurs ont cherché à retirer près de 11,6% des parts en circulation, selon un document réglementaire publié mardi.