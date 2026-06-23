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Morgan Stanley limite les rachats d'un fonds de crédit privé suite à une forte augmentation des retraits
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 22:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley MS.N , géant bancaire de Wall Street, a limité les rachats sur l'un de ses fonds de crédit privés après que des investisseurs ont cherché à retirer près de 11,6% des parts en circulation, selon un document réglementaire publié mardi.

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