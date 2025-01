Morgan Stanley: le BPA dépasse le consensus au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a fait état jeudi d'un bénéfice plus élevé que prévu au titre du quatrième trimestre, porté par une croissance de l'activité dans l'ensemble de ses grands métiers, surtout les marchés d'actions.



Le bénéfice net part du groupe bancaire américain a atteint 3,7 milliards de dollars, soit 2,22 dollars par action, sur les trois derniers mois de l'année, contre 1,5 milliard (0,85 dollar par titre) un auparavant.



Ce résultat bat largement le consensus, qui visait un bénéfice par action (BPA) de 1,69 dollar.



Son produit net bancaire s'est établi à 16,2 milliards de dollars, à comparer avec 12,9 milliards de dollars sur la même période de 2023.



Tout comme Goldman Sachs ou JPMorgan hier, Morgan Stanley a largement dépassé les prévisions des analystes grâce à un solide courant d'affaires dans sa branche 'Institutional Securities', qui inclut la banque d'investissement et le courtage de titres.



Les revenus tirés des actions ont bondi de 51%, tandis que ceux issus de l'obligataire et des matières premières ont progressé de 35%. La banque d'investissement affiche, elle, une activité en hausse de 25%.



Le revenu de la gestion de fortune a quant à lui augmenté de 13%.



Suite à cette publication, l'action Morgan Stanley gagnait autour de 1% jeudi matin avant l'ouverture de Wall Street. Le titre avait pris pas loin de 5% hier dans le sillage des bons résultats de ses homologues bancaires.





