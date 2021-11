Morgan Stanley lance une initiative pour la diversité dans la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier américain Morgan Stanley a lancé, mercredi 17 novembre, une initiative baptisée The Equity Collective, visant à promouvoir la diversité dans le monde de la finance et développer une génération de leaders plus divers dans leurs profils. Cette initiative réunit 23 sociétés de gestion d'actifs et de fortune*.

The Equity Collective va parrainer et soutenir trois autres initiatives - Boys & Girls Clubs of America, Team Impact et HIVE Diversity, pour susciter les vocations de carrières dans la finance auprès des jeunes, notamment ceux issus des minorités.

Andy Saperstein, co-président of Morgan Stanley et directeur de Morgan Stanley Wealth Management, indique dans un communiqué que le collectif s'engage à investir dans les communautés sous-représentées dans la finance et à augmenter le nombre de personnes intéressées et qualifiées pouvant prétendre à une carrière dans les services financiers.

Une récente étude de Cerulli, conjointement menée avec Russell Investments, suggère que les investisseurs institutionnels aux Etats-Unis réclament de plus en plus des informations sur le thème de la diversité et de l'inclusion aux sociétés de gestion avec lesquelles ils travaillent.

* Les sociétés membres du collectif sont American Century Investments, BNY Mellon Investment Management, Columbia Threadneedle Investments, Diffractive Managers Group, DWS, First Eagle Investment Management, Franklin Templeton, FS Investments, Goldman Sachs Asset Management, Hartford Funds, Invesco, Janus Henderson Investors, John Hancock Investment Management, Macquarie Asset Management, Morgan Stanley Investment Management, Natixis Investment Managers, New York Life Investments, Nuveen, PGIM Investments, PIMCO, Putnam Investments, T. Rowe Price and Virtus Investment Partners.