Morgan Stanley lance la couverture de Coinbase avec une note « neutre »

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10 septembre - ** Morgan Stanley lance la couverture de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O avec une note « neutre »

** MS estime que COIN s'est diversifié, mais que le trading de cryptomonnaies par les particuliers reste le principal moteur de la volatilité

** La société estime que la volonté de COIN de devenir une « plateforme de tout » pourrait l’aider à se développer au-delà du trading de cryptomonnaies et à créer davantage de moyens de fidéliser les utilisateurs, les actifs et l’activité. Elle ajoute toutefois que la valeur provient des relations multiproduits

** La société de courtage fixe également un objectif de cours de 250 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 43 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** L'historique de COIN sur les marchés publics reflète la volatilité de son activité sous-jacente, le chiffre d'affaires ayant rebondi pour se rapprocher des niveaux de l'année de son introduction en bourse, tandis que la rentabilité reste inférieure à son pic de 2021, indique la société de courtage

** Sur 39 analystes, 26 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 10 « conserver » et trois « vendre » ou « vente forte »; leur objectif de cours médian est de 203 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 23,6 % depuis le début de l'année