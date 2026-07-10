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Morgan Stanley Investment Management va mettre la main sur Nicollin
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 11:08

Morgan Stanley Investment Management (MSIM), par l'intermédiaire des fonds d'investissement gérés par Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP), annonce être entré en exclusivité et s'être engagé à finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire dans Nicollin Environnement.

Dirigée par la famille Nicollin, qui restera investie aux côtés de MSIP et continuera d'accompagner sa prochaine phase de croissance, Nicollin est l'une des principales plateformes environnementales indépendantes en France, spécialisée dans la collecte et le tri des déchets, le nettoyage urbain et les solutions liées à l'eau.

La société gère environ 360 contrats publics et 8 000 clients privés, avec l'appui d'environ 4 800 collaborateurs, d'une flotte de 2 900 véhicules et d'un portefeuille immobilier stratégiquement situé, comprenant des dépôts, des centres de transfert et des installations de tri.

MSIP accompagnera le développement de Nicollin, en collaboration avec la famille Nicollin et l'équipe de direction, afin de renforcer l'excellence opérationnelle, de renouveler et de décarboner la flotte, ainsi que d'enrichir son offre de services aux collectivités et aux entreprises clientes.

La finalisation de la transaction est prévue au 4e trimestre 2026, sous réserve de l'achèvement des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ainsi que des approbations réglementaires habituelles.

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