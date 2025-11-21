Morgan Stanley Investment Management lance le Morgan Stanley Private Markets ELTIF

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management (MSIM) annonce le lancement de Morgan Stanley Private Markets ELTIF, géré par le Portfolio Solutions Group (PSG). Le fonds vise des investissements de forte conviction sur le segment intermédiaire ("mid-market") en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Conçu pour les investisseurs recherchant une appréciation du capital à long terme, le fonds offre une exposition au capital-investissement, au crédit privé, aux actifs réels ainsi qu'à une sélection d'investissements publics à l'échelle mondiale.

Il adopte une approche thématique, en ciblant des opportunités alignées sur des tendances mondiales structurantes : numérisation, durabilité, démondialisation et nouvelles habitudes de vie.

Le fonds suit une approche d'investissement ascendante ("bottom-up"), combinant une analyse rigoureuse du marché et des fondamentaux afin de constituer un portefeuille de convictions.

En s'appuyant sur la plateforme mondiale et le réseau de sourcing de Morgan Stanley, le fonds a pour objectif de s'associer à des gestionnaires tiers pour accéder à des co-investissements à forte conviction.

Pour optimiser les rendements et offrir une certaine flexibilité, le fonds sera activement géré et semi-liquide, opérant dans le cadre réglementaire ELTIF 2.0. Il permettra des souscriptions mensuelles et pourra offrir des rachats trimestriels.

En complément de ses classes d'actifs principales, et conformément à la réglementation ELTIF 2.0, le fonds pourra investir dans des titres de créance publics et d'autres instruments afin de soutenir la construction du portefeuille et la gestion de la liquidité.