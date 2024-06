Morgan Stanley IM convertit un fonds obligataire en ETF

Morgan Stanley Investment Management vient de convertir un fonds obligataire en ETF (fonds coté). Il s’agit du MSIFT Short Duration Income Portfolio, qui devient le Eaton Vance Short Duration Income ETF. En mars 2024, MSIM avait déjà transformé deux mutual funds en ETF. La gamme ETF obligataires actifs compte désormais huit produits.

Le nouvel ETF cherche à investir principalement dans un portefeuille diversifié de titres obligataires, y compris des titres d'État américains, des obligations d’entreprises et des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs, et cherche à maintenir une duration moyenne d’environ trois ans ou moins.

La plateforme ETF de MSIM comprend 15 produits au total, dont six ETF Calvert, une stratégie alternative Parametric, une stratégie d’actions couvertes Parametric et les sept stratégies obligataires Eaton Vance. Lancée au début de l’année 2023, la plateforme a atteint plus de 2 milliards de dollars d’actifs.