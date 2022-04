Morgan Stanley enregistre les fonds de Calvert en France

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain Morgan Stanley Investment Management (Morgan Stanley IM) a enregistré mi-avril six fonds de sa filiale d'investissement responsable Calvert Research and Management sur le marché français, a appris NewsManagers. Quatre des fonds concernés portent sur les actions américaines, actions émergentes, actions des marchés développés, actions des marchés développés en Europe. Concernant les deux autres fonds actions, l'un est un fonds diversité, égalité et inclusion et l'autre un fonds climat. Calvert a été rachetée l'an dernier par Morgan Stanley à Eaton Vance.