Morgan Stanley en hausse après l'augmentation de son bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la principale banque américaine Morgan Stanley MS.N ont augmenté de ~2,32% à 158,95 $avant le marché après les résultats du troisième trimestre

** MS affiche un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 3,2 milliards de dollars, soit 1,88 $ par action, un an plus tôt. ** Les revenus de la banque d'investissement de MS ont augmenté pour atteindre 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,46 milliard de dollars un an plus tôt.

** Neuf des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 164,50 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~23,6 % depuis le début de l'année