 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley devrait annoncer un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, les résultats sont attendus jeudi
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de Morgan Stanley MS.N sont en baisse de 1,6% ce mercredi, déclinant avec d'autres actions bancaires, Morgan Stanley devant annoncer des bénéfices et un chiffre d'affaires plus élevés dans ses résultats trimestriels attendus avant la cloche jeudi

** L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK est en baisse de 2,4% après les résultats mitigés de certaines grandes banques, y compris Wells Fargo WFC.N , dont les actions ont chuté après avoir manqué les attentes en matière de bénéfices pour le 4ème trimestre

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 17,77 milliards de dollars contre 16,22 milliards de dollars il y a un an et à un bénéfice par action de 2,44 dollars contre 2,22 dollars il y a un an, selon les données de LSEG

** MS devrait avoir bénéficié, comme d'autres banquiers, d'honoraires plus élevés dans le cadre d'un boom des transactions au cours du trimestre ** En octobre, le bénéfice de MS a battu les estimations pour le troisième trimestre, alors que l'augmentation des transactions a fait grimper le chiffre d'affaires à un niveau record ** La médiane des prévisions à 12 mois sur MS est de190,00 $, l'action étant à 179,89 $ en dernier lieu ** Les notes des analystes sur MS comprennent 10 notes "achat fort" ou "achat" et 15 notes "maintien", selon LSEG

** Les actions de MS sont en hausse d'environ 1,4 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 41 % en 2025, contre un gain de 0,7 % pour le S&P 500 .SPX depuis le début de l'année

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
180,230 USD NYSE -1,39%
S&P 500 INDEX
6 906,33 Pts CBOE -0,82%
WELLS FARGO
88,920 USD NYSE -4,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank