Morgan Stanley devrait annoncer un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, les résultats sont attendus jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de Morgan Stanley MS.N sont en baisse de 1,6% ce mercredi, déclinant avec d'autres actions bancaires, Morgan Stanley devant annoncer des bénéfices et un chiffre d'affaires plus élevés dans ses résultats trimestriels attendus avant la cloche jeudi

** L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK est en baisse de 2,4% après les résultats mitigés de certaines grandes banques, y compris Wells Fargo WFC.N , dont les actions ont chuté après avoir manqué les attentes en matière de bénéfices pour le 4ème trimestre

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 17,77 milliards de dollars contre 16,22 milliards de dollars il y a un an et à un bénéfice par action de 2,44 dollars contre 2,22 dollars il y a un an, selon les données de LSEG

** MS devrait avoir bénéficié, comme d'autres banquiers, d'honoraires plus élevés dans le cadre d'un boom des transactions au cours du trimestre ** En octobre, le bénéfice de MS a battu les estimations pour le troisième trimestre, alors que l'augmentation des transactions a fait grimper le chiffre d'affaires à un niveau record ** La médiane des prévisions à 12 mois sur MS est de190,00 $, l'action étant à 179,89 $ en dernier lieu ** Les notes des analystes sur MS comprennent 10 notes "achat fort" ou "achat" et 15 notes "maintien", selon LSEG

** Les actions de MS sont en hausse d'environ 1,4 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 41 % en 2025, contre un gain de 0,7 % pour le S&P 500 .SPX depuis le début de l'année