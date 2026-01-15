Morgan Stanley devrait annoncer un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, les résultats sont attendus jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition de l'article, sans modification du texte, publié pour la première fois mercredi)

15 janvier - ** Les actions de Morgan Stanley MS.N sont en baisse de 1,6 % ce mercredi, à l'instar d'autres actions bancaires, Morgan Stanley devant annoncer une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats trimestriels avant la clôture du marché jeudi

** L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK est en baisse de 2,4% après les résultats mitigés de certaines grandes banques, y compris Wells Fargo WFC.N , dont les actions ont chuté après avoir manqué les attentes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 17,77 milliards de dollars contre 16,22 milliards de dollars il y a un an et à un bénéfice par action de 2,44 dollars contre 2,22 dollars il y a un an, selon les données de LSEG

** MS devrait avoir bénéficié, comme d'autres banquiers, d'honoraires plus élevés dans le cadre d'un boom des transactions au cours du trimestre ** En octobre, le bénéfice de MS a battu les estimations pour le troisième trimestre, alors que l'augmentation des transactions a fait grimper le chiffre d'affaires à un niveau record ** La médiane des prévisions à 12 mois sur MS est de190,00 $, l'action étant à 179,89 $ en dernier lieu ** Les notes des analystes sur MS comprennent 10 notes "achat fort" ou "achat" et 15 notes "maintien", selon LSEG

** Les actions de MS sont en hausse d'environ 1,4 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 41 % en 2025, contre un gain de 0,7 % pour le S&P 500 .SPX depuis le début de l'année