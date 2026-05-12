Morgan Stanley devient opérateur principal sur le marché obligataire israélien

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Morgan Stanley MS.N est devenue la 13e banque à rejoindre le programme des négociants principaux pour les obligations d'État israéliennes, a annoncé mardi le ministère des Finances, y voyant un signe de confiance dans l'économie israélienne et ses perspectives de croissance.

L'intégration de Morgan Stanley vise à réduire les coûts de financement, à soutenir la profondeur du marché en élargissant la base d'investisseurs et à garantir un niveau élevé de liquidité pour les obligations d'État, a ajouté le ministère.

L'établissement rejoint sept autres banques étrangères – JPMorgan, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Barclays, Citi et BNP Paribas – en tant que négociants principaux, aux côtés des banques israéliennes Hapoalim, Leumi, Mizrahi-Tefahot, Israel Discount et First International Bank of Israel.

“La présence et l’expansion d’institutions financières mondiales en Israël témoignent de la résilience, de la stabilité et de la position de l’économie israélienne sur les marchés internationaux”, a déclaré la comptable générale Michal Abadi-Boiangiu.

Le programme des négociants principaux pour les obligations d'État, a indiqué le ministère, vise à établir un marché de la dette souveraine compétitif, profond et efficace.

Ce programme a joué un rôle significatif dans le soutien des capacités de financement de l'État au cours des deux dernières années et demie, période durant laquelle plus de 500 milliards de shekels (172 milliards de dollars) ont été levés sur le marché national des titres négociables.

(1 $ = 2,9072 shekels)